ملخص يومي: مخاوف التعريفات الجمركية تُثقل كاهل الأسواق
بسبب عيد الاستقلال، ظلت سوق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم. أدت المخاوف بشأن مستقبل مفاوضات الرسوم الجمركية إلى انخفاضات في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية....
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
بدأ شهر يوليو بنشاطٍ كبير، وشهدنا بالفعل صدور بياناتٍ حاسمةٍ لسوق العمل الأمريكي. وعلى عكس الإشارات السابقة، تشير هذه الأرقام إلى أن حالة الاقتصاد الأمريكي...
سجلت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية جديدة أمس. ويؤدي غياب جلسات التداول اليوم إلى تصحيح طفيف في العقود الآجلة، على الرغم من صعوبة الحديث عن موجة بيع...
تفقد عملة البيتكوين وغيرها من الأصول "الخطرة" قيمتها وسط تحول واسع النطاق في السوق نحو الملاذات الآمنة، مدفوعًا بعدم اليقين المتزايد بشأن التغييرات...
لا تزال أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم احتفالًا بعيد الاستقلال. ومع ذلك، يسود قلقٌ واضحٌ في السوق مع اقتراب نهاية تعليق الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية. تشهد...
سجلت الأسواق الأوروبية انخفاضات حادة، مع تزايد قلق المستثمرين قبل الموعد النهائي الوشيك لمفاوضات الرسوم الجمركية. وقد أجج تعهد دونالد ترامب بإرسال رسائل...
تشهد المؤشرات الأوروبية انخفاضات اليوم مع تزايد المخاوف بشأن احتمال إعادة فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية متبادلة مرتفعة في 9 يوليو، معلنةً انتهاء فترة...
أعلن مجلس النواب الأمريكي أمس رسميًا عن أسبوع العملات الرقمية الممتد من 14 إلى 18 يوليو 2025. وخلال هذه الفترة، من المقرر أن يناقش المشرعون ويصوتون على...
ارتفع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 4.7% في مايو مقارنةً بالعام السابق، متجاوزًا بذلك التوقعات البالغة 1.2%، مسجلاً أسرع زيادة منذ أغسطس 2022. وعلى أساس...
من المتوقع أن تكون التقلبات والسيولة في الأسواق محدودة اليوم نظرًا لغياب التداول في وول ستريت (عيد الاستقلال). مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة محط الأنظار...
08:45، فرنسا - الإنتاج الصناعي في مايو: على أساس سنوي: -0.9%، متوقع 0.1%، سابقًا -2.1% على أساس شهري: -0.5%، متوقع 0.3%، سابقًا...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - السلع المعمرة لشهر مايو: طلبات المصانع الألمانية: الفعلي: -1.4%، المتوقع -0.2% على أساس شهري؛ السابق:...
أنهت وول ستريت جلسة التداول المختصرة أمس بمكاسب قوية عقب صدور بيانات سوق العمل المتفائلة بشكل غير متوقع (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: +0.83%؛ ناسداك:...
أغلقت وول ستريت مبكرًا بسبب احتفالات الرابع من يوليو غدًا (لا توجد جلسة غدًا). سجّلت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية جديدة اليوم، مدفوعةً بتقرير...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي ارتفاع المؤشرات بالرغم من قوة الدولار ارتفاع النفط بالرغم من ارتفاع المخزونات هل يعود الذهب...
سجلت وول ستريت جلسة أخرى من المكاسب عقب تقرير الوظائف غير الزراعية الذي فاق توقعات معظم الاقتصاديين. وقد جدد الارتفاع غير المتوقع في الوظائف المُستحدثة...
الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة، التغير في مخزونات الغاز الطبيعي: القيمة الفعلية: 55 مليار قدم مكعب المتوقعة: 53 مليار قدم مكعب السابق:...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي. مؤشر ISM غير التصنيعي...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 52.8,...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن...
