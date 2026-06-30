BlackRock varuje pred AI mániou: Rozvíjajúce sa trhy už nie sú jasná stávka 🤖

BlackRock vo svojom polročnom investičnom výhľade pre rok 2026 zhoršil pohľad na akcie rozvíjajúcich sa trhov. Najväčší správca aktív na svete znížil odporúčanie pre emerging-market akcie v horizonte 6 až 12 mesiacov z úrovne overweight na neutral. Hlavným dôvodom nie je slabý rast ekonomík, ale rastúca obava z prílišnej koncentrácie na spoločnosti napojené na AI.
Podľa BlackRocku sa časť investorov môže mylne domnievať, že nákup širokého indexu rozvíjajúcich sa trhov automaticky znamená skutočnú geografickú diverzifikáciu. Problémom však je, že niektoré kľúčové trhy, najmä Taiwan a Južná Kórea, sú silno naviazané na rovnaký technologický reťazec okolo AI, čipov, pamätí a dátových centier. Ak by došlo k ochladeniu AI eufórie, tlak by sa nemusel týkať iba jedného trhu, ale celej skupiny aktív, ktorá na prvý pohľad pôsobí diverzifikovane.
Tento postoj dobre zapadá do širšieho pohľadu BlackRocku na súčasné trhy. Firma upozorňuje, že rozvoj AI vytvára veľké príležitosti, ale zároveň aj nové riziká. AI podľa BlackRocku potrebuje vzácne vstupy, ako sú energia, čipy, pamäte a dátové centrá, čo môže výrazne ovplyvňovať investičné príležitosti naprieč sektormi aj regiónmi.
BlackRock pritom nestráca optimizmus voči americkým akciám. Naopak, zostáva pozitívne naladený na USA, pretože práve tam sa podľa neho nachádza mnoho firiem, ktoré môžu z dlhodobého rozvoja AI ťažiť najviac. Aj keď zatiaľ nie je jasné, kto budú koneční víťazi tejto technologickej vlny, BlackRock predpokladá, že veľká časť z nich bude práve medzi americkými technologickými spoločnosťami.
Na dlhopisovom trhu BlackRock naopak zvýšil atraktivitu krátkodobých a strednodobých vládnych dlhopisov eurozóny z neutral na overweight. Podľa firmy investori pravdepodobne preceňujú riziko, že menová politika zostane dlho reštriktívna. Kratšie a stredné splatnosti tak môžu byť zaujímavejšie než dlhodobé dlhopisy, ktoré sú citlivejšie na zmeny inflačných očakávaní a úrokových sadzieb.
Opatrnosť BlackRocku voči dlhodobým americkým vládnym dlhopisom zostáva zachovaná. Dôvodom je pretrvávajúca inflácia a tiež vysoké investície do AI infraštruktúry, ktoré môžu podporovať tlak na kapitál, energiu aj vstupné náklady. To podľa BlackRocku oslabuje tradičnú úlohu dlhých amerických dlhopisov ako bezpečného prístavu v obdobiach trhového stresu.
Zaujímavý je aj pohľad na kreditné trhy. BlackRock nevidí známky systémového problému, pretože defaulty zostávajú obmedzené a miery zotavenia majú stále významnú hodnotu. Firma preferuje kvalitnejšie americké a európske high-yield dlhopisy pred investičným stupňom. V rámci kvalitnejších firemných dlhopisov dáva prednosť kratším splatnostiam, ktoré sú menej citlivé na pohyb sadzieb.
Z investičného pohľadu je hlavné posolstvo jasné: samotná expozícia na rozvíjajúce sa trhy už nemusí automaticky znamenať bezpečnejšie rozloženie rizika. Ak sú rôzne regióny napojené na rovnaký príbeh AI, môžu sa v krízových chvíľach správať veľmi podobne. BlackRock tak neprestáva veriť v silu AI trendu, ale upozorňuje, že investori musia lepšie rozlišovať medzi skutočnou diverzifikáciou a obyčajnou ilúziou rozloženia rizika.
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