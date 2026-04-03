Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať v budúcom týždni (03.04.2026)

- Geopolitická volatilita: Trhy sa budú sústreďovať na hrozby Donalda Trumpa týkajúce sa bombardovacej kampane v Iráne a na systémové riziká spojené s pokračujúcou blokádou Hormuzského prielivu.
- Kľúčové dáta z USA: Zatiaľ čo štvrtkové údaje o HDP a PCE poskytnú širší kontext, piatkové zverejnenie CPI ukáže skutočný rozsah dopadu prudko rastúcich cien palív na americkú ekonomiku.
- Test základov Wall Street: Zatiaľ čo index S&P 500 bráni úrovne blízko svojich maxím, trh bude sledovať, či sektory energií a bánk dokážu vyvážiť neistotu v technologickom sektore pred začiatkom výsledkovej sezóny.
Po veľkonočnej prestávke sa Wall Street pripravuje na návrat do plnej prevádzky, hoci je dôležité pripomenúť, že už budúci pondelok 6. apríla zostáva v mnohých hlavných svetových ekonomikách bankovým sviatkom. Hoci prvý celý aprílový týždeň prinesie viaceré kľúčové makroekonomické dáta, sentiment na trhoch zostáva pevne naviazaný na rastúce napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi. V situácii, keď sa ceny ropy držia nad hranicou 100 USD, zatiaľ čo zlato aj akcie ustupujú, sa pozornosť investorov v najbližších dňoch sústredí na tri kľúčové inštrumenty: OIL, EURUSD a US500.
OIL
Posledný prejav prezidenta Donalda Trumpa nedokázal upokojiť obavy trhu, ale naopak priniesol novú vlnu geopolitickej neistoty. Zdá sa, že termín na diplomatické riešenie, ktorý bol opakovane predlžovaný a stanovený na 6. januára, je teraz fakticky neplatný. Nasledovalo totiž prezidentovo varovanie pred plánovanou „významnou“ bombardovacou kampaňou proti Iránu v priebehu nasledujúcich dvoch až troch týždňov, ktorej cieľom má byť úplná kapitulácia. Hormuzský prieliv pritom zostáva blokovaný a Teherán pokračuje v útokoch na pozemné ciele aj tankery. Situácia sa každým dňom vyostruje. Nadchádzajúci týždeň bude lakmusovým papierikom globálneho rizika. Ak nebude export cez prieliv aspoň čiastočne obnovený, svet môže čeliť najvážnejšej energetickej kríze v histórii.
EURUSD
Nadchádzajúci týždeň bude definovaný dôležitými makroekonomickými dátami z USA. Vo štvrtok uvidíme skôr spätne orientované čísla: februárovú infláciu PCE a revidovaný údaj o HDP za 4. štvrťrok 2025. Skutočným testom pre trhy však bude piatkové zverejnenie marcového reportu CPI. Predbežné odhady naznačujú, že celková inflácia by mohla oproti februáru vyskočiť až o jeden percentuálny bod, a to ako priamy dôsledok extrémneho rastu cien palív. Investori budú pozorne sledovať, ako na to zareaguje americký dolár, ktorý teraz ťaží z presunu kapitálu do hotovosti a zo zraniteľnosti Európy pod tlakom vysokých nákladov na energie. Akákoľvek ďalšia eskalácia na Blízkom východe môže v budúcom týždni potvrdiť klesajúci trend na EURUSD, zatiaľ čo signály o prielome smerom k mieru by mohli vyvolať prudký výpredaj dolára.
US500
Futures na S&P 500 vstúpia do nového týždňa približne 6 % pod historickými maximami, čo je vzhľadom na blokádu Hormuzského prielivu a konflikt v Iráne pomerne odolný výkon. Napriek tomu Warren Buffett naznačil, že súčasná korekcia zatiaľ nie je dostatočne hlboká na to, aby ospravedlnila výraznejšie nákupy. V nadchádzajúcich dňoch sa akciové trhy zamerajú na to, či má súčasný inflačný šok štrukturálny charakter. Trhy sa navyše začnú pripravovať na blížiacu sa výsledkovú sezónu. V prostredí prudko rastúcich prevádzkových nákladov môže neschopnosť preukázať monetizáciu masívnych kapitálových výdavkov do AI vyvolať výpredaj technologických gigantov. Investori preto môžu hľadať útočisko skôr v sektoroch odolnejších voči kríze, ako sú energie a banky, ktoré môžu z trhovej volatility a vysokých cien komodít ťažiť priamo.
