"أدنوك" تطلق منصة عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال

أعلنت "أدنوك"عن إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتَي "أدنوك للغاز" و"XRG" مع إمكانيات التداول لشركة "أدنوك التجارية" ضمن منصة تجارية متكاملة.

الجدير بالذكر أنه تهدف الخطوة إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن، ودعم نمو محفظة أعمال "أدنوك" في مجال الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتوسع الدولي لأعمال "XRG" في مجال الغاز والبنية التحتية، بما يمكّن العملاء في مختلف أنحاء العالم من الوصول إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

كما ستعزز المنصة المتكاملة قدرة "أدنوك" و"XRG" على إدارة محفظة أعمالهما المتنامية والمتنوعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، استناداً إلى سجل "أدنوك" الحافل الممتد على مدار خمسة عقود كمُورّد موثوق لهذا المورد الحيوي.

وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، لتكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم وبما يدعم قدرة "أدنوك" و"XRG" على تعزيز محفظة أعمالهما المتنامية والمتنوعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة كمساهمٍ رئيس في ضمان أمن الطاقة العالمي، وشريكاً موثوقاً في دعم النمو والتقدم على المدى البعيد.

وأوضح أنه مع التوقعات بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، سيحتاج العالم إلى موردين موثوقين ومسؤولين وقادرين على توفير الإمدادات على نطاق واسع.

مضيفا أن المنصة التجارية العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أعلنا عن إطلاقها اليوم، تجمع قدرات "أدنوك" في مجالات التسويق والتداول والشحن، من خلال مركز عالمي موحد في أبوظبي، كما تمثل نقلة نوعية في حجم ومرونة منصة "أدنوك" لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال وقدرتها على الاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزز دور الشركة المحوري في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

يشار أنه تم تعيين راشد خلفان المزروعي لتولي مهمة رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال، حيث سيُشرف على تسويق أعمال محفظة الغاز الطبيعي المسال لكل من "XRG" و"أدنوك للغاز"، وعلى عمليات التسويق وتأمين مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال، وذلك انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي عبر التعاون الوثيق مع "أدنوك التجارية" لتوحيد عمليات التسويق ضمن المنصة المتكاملة الجديدة.

وسيتولى راشد ضمن مهامه مسؤولية ضمان استمرارية الأعمال عبر المنصة التي تم إدماجها، استناداً إلى نجاحات شركة "أدنوك للغاز" في ترسيخ مكانتها كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال منذ عام 1977 من خلال تسليم أكثر من 3,500 شحنة على مستوى العالم ، فيما من المخطط أن تبقى الترتيبات التجارية الحالية المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "أدنوك للغاز" دون تغيير، كما يُتوقع أن تعزز المنصة أرباح الشركة من خلال دعم تحسين أنشطة التسويق للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الإنتاج المستقبلي من منشأة الرويس.

يذكر أنه وسّعت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" أسطولها الخاص من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 20 ناقلة، منها 14 ناقلة حديثة من الناقلات ذات محركات الدفع ثنائية الأشواط، بما يساهم في تعزيز إنتاج دولة الإمارات من الغاز الطبيعي المسال ودعم نمو التجارة العالمية.