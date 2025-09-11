سهم الأسبوع - Broadcom (04.09.2025)
شركة برودكوم، التي يقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا، هي واحدة من أهم الشركات في أسواق أشباه الموصلات وبرمجيات البنية التحتية، وتلعب دورًا محوريًا...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) اليوم، بعد جلسة التداول الضعيفة أمس، في محاولة لعكس نمط الرأس والكتفين الفني الهبوطي. تقع منطقة المقاومة...
شهدت المؤشرات الأوروبية انتعاشًا في بداية تداولات الخميس. وعزت المكاسب إلى الشكوك التي أحاطت بسياسة ترامب التجارية عقب صدور حكم المحكمة الأخير. طلبت...
البيانات الرئيسية مبيعات التجزئة (شهريًا): -0.5% (المتوقع: -0.3%، السابق: 0.3%) مبيعات التجزئة (سنويًا): 2.2% (المتوقع: 2.3%، السابق:...
أظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك في السويد لشهر أغسطس ارتفاع التضخم الكلي إلى 1.1% على أساس سنوي (من 0.8% في يوليو)، وهو أعلى معدل منذ فبراير،...
07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي -0.1% على أساس شهري؛ المتوقع 0.0% على أساس شهري؛...
سنحصل اليوم على تقرير رئيسي آخر لسوق العمل، وبيانات مؤشري إدارة التوريد (ISM) ومؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أغسطس، بالإضافة إلى بيانات يوليو المتعلقة...
وفقًا للتقارير، تدرس الجهات التنظيمية الصينية اتخاذ تدابير جديدة للحد من المضاربة في السوق، بما في ذلك تخفيف القيود على البيع على المكشوف وطرح خيارات...
يُظهر سوق الأسهم الأمريكية تباينًا واضحًا - حيث يرتفع مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 في السوق النقدية بفضل المكاسب القوية التي حققتها شركات التكنولوجيا،...
يمر النظام المالي الأمريكي بمنعطف حرج. فعلى مدار عدة أسابيع، أجرت وزارة الخزانة مزادات غير مسبوقة بقيمة 100 مليار دولار على سندات لأجل 4 أسابيع. ويشهد...
حققت شركة التكنولوجيا العملاقة ألفابت، المعروفة باسم جوجل، أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 8% في جلسة اليوم. وارتفعت قيمتها السوقية...
أفادت رويترز أن أوبك+، وهي تكتل للدول المنتجة للنفط، تدرس بجدية الالتزام بزيادة الإنتاج في اجتماعها نهاية الأسبوع. OIL.WTI (H4) المصدر:...
لم تكن جلسة الثلاثاء مواتية للمشترين. فقد أدى بيع السندات، الناجم عن تزايد مخاوف المستثمرين، إلى انخفاض أسواق الأسهم العالمية. وخسرت العقود الآجلة لمؤشر...
بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 7.357 مليون، المتوقع: 7.380 مليون، الفعلي: 7.181 مليون طلبيات المصانع: السابق: -4.8%, المتوقع: -1.3%, الفعلي: -1.3% طلبيات...
كانت أسهم هايكو (HEI.US) من بين أكبر الرابحين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث حققت أداءً قويًا وقادت المكاسب في القطاع الصناعي الأمريكي إلى جانب أسماء...
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسب معتدلة خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء. انخفضت أسهم وول ستريت أمس بعد أن أشارت بيانات الإنتاج الصناعي إلى تباطؤ في النمو...
انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، حيث انخفضت بأكثر من 1% اليوم، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في شهر بعد أن استهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة شركات...
وفقًا لمصادر مجهولة نقلتها رويترز يوم الأحد، قد تُقرر منظمة أوبك زيادة إنتاج النفط. ومن المثير للاهتمام أنه كان من المفترض أن تُنهي أوبك+ زيادتها في الإنتاج،...
يقود الدولار الأسترالي انتعاش العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD: +0.15%)، والذي بدأ بعد موجة بيع في سوق السندات الأمريكية. عادت عوائد سندات...
