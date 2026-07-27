  
١٥:٥٥ · ٢٧ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: يأمل المستثمرون المتفائلون مجدداً في عودة الأوضاع إلى طبيعتها في الشرق الأوسط 🚨

افتتحت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الجلسة على ارتفاع ملحوظ، حيث ارتفع مؤشر DE40 بنسبة 1.78%، ومؤشر EU50 بنسبة 1.61%، ومؤشر SPA35 بنسبة 1.65%، بينما من المتوقع أن تفت...

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