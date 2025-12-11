DAX Prognose & DAX Aktuell: Analyse, Charttechnik & Ausblick für den 11.12.2025

- DAX zeigt kurzfristig ein eingetrübtes Bild
- Heutige DAX Prognose bleibt seitwärts bis abwärts
- Fear-and-Greed-Index steht bei 36
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.139 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX zunächst nach und formatierte knapp über der 24.000 Punkte-Marke das Tagestief. Die Bullen konnten den Index zunächst stabilisieren und nach einer Konsolidierung gegen Mittag wieder aufwärtsschieben. Es ging bis zum Nachmittag aufwärts, der Index konnte sich zum Xetra Schluss über der 24.100 Punkte-Marke festsetzen, haben es aber nicht geschafft, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter erholen, über die 24.200 Punkte-Marke laufen und darüber den Tagesschluss markieren. Der DAX ging bei 24.208 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
Der DAX zeigt kurzfristig ein eingetrübtes Bild: Im 1h-Chart müssen SMA20 und SMA50 zurückerobert werden, sonst droht eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA200.
-
Die heutige DAX Prognose bleibt seitwärts bis abwärts, mit 60 % Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario und einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.113/24.207 und 23.918/23.763 Punkten.
-
Der Fear-and-Greed-Index steht bei 36 („Fear“) und signalisiert weiterhin eine verhaltene Marktstimmung, jedoch keine extremen Panikniveaus.
Der DAX ist am Mittwochmorgen bei 24.139 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Zum Xetra-Start gab der Index nach und markierte knapp oberhalb der 24.000-Punkte-Marke das Tagestief. Anschließend stabilisierten die Bullen den Markt und führten ihn nach einer Konsolidierung wieder nach oben. Bis zum Nachmittag setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, jedoch gelang es nicht, einen positiven Xetra-Tagesschluss zu erzielen.
Nachbörslich zeigte sich der Markt fester, überschritt die Marke von 24.200 Punkten und beendete den Handelstag schließlich bei 24.208 Punkten.
Per Xetra-Schluss standen 20 DAX-Aktien im Plus und 20 im Minus.
Top-Gewinner:
-
Siemens Energy: +4,86 %
-
Fresenius: +2,56 %
-
Fresenius Medical Care: +2,02 %
Top-Verlierer:
-
Rheinmetall: –2,40 %
-
Deutsche Börse: –1,95 %
-
Infineon: –1,85 %
|10.12.
|09.12.
|Range 10.12.
|erwartet
|Ist
|Tageshoch
|24.241
|24.201
|Tageshoch
|24.258
|24.241
|Tagestief
|24.012
|24.080
|Tagestief
|24.017
|24.012
|Xetra Schluss
|24.110
|24.172
|Tagesschluss
|24.208
|24.137
|Range (Punkte)*
|229
|121
*Zeitraum 08:00–22:00 Uhr
Chartanalyse 1-Stunden-Chart – DAX Prognose kurzfristig
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte am Morgen im Bereich der SMA20 (24.116 Punkte). Im Stundenchart ist klar erkennbar, dass der Index zunächst unter die SMA50 (24.123 Punkte) gefallen ist, sich dort aber stabilisierte. Am Nachmittag gelang die Rückkehr über beide gleitenden Durchschnitte, die zuvor im Frühhandel aufgegeben worden waren.
Das Stundenchart ist eingetrübt.
Für eine Stabilisierung müssen die Bullen den DAX per Stundenschluss wieder über SMA20 und SMA50 führen. Diese liegen eng zusammen, was deutliche Dynamik erfordert.
Ein Durchbruch über das gestrige Tageshoch wäre notwendig, um eine nachhaltige Aufwärtsbewegung einzuleiten. Scheitert diese Bewegung, drohen erneute Abgaben.
Risiko:
Fortsetzung der Korrektur bis zur SMA200 bei 23.916 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das Chartbild deutlich schwächen.
1h-Einschätzung: neutral
Chartanalyse 4-Stunden-Chart – DAX Prognose im übergeordneten Kontext
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Frühhandel rutschte der DAX erneut unter die SMA20 (24.103 Punkte), konnte sich jedoch zunächst im Umfeld dieser Linie behaupten. Bereits am Vortag war der Ausbruch nach unten kurzfristig, da der Index schnell darüber zurückkehrte.
Wichtig bleibt die Verbindung zur SMA20.
Können die Bullen den DAX darüber etablieren, wäre ein erneuter Test des gestrigen Tageshochs möglich – mit Chance auf eine Bewegung in Richtung 24.400/420 Punkte.
Misslingt die Stabilisierung, rückt zunächst die SMA50 (23.928 Punkte) und anschließend die SMA200 (23.852 Punkte) als potenzielle Supportzone in den Fokus.
4h-Einschätzung: bullisch / neutral
DAX Ausblick für Heute – DAX Aktuell am 11.12.2025
Der DAX startete heute Morgen bei 24.088 Punkten in den vorbörslichen Handel – 51 Punkte unter dem gestrigen Vorbörsen-Niveau und 120 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Szenario
Hält der DAX die 24.088 Punkte, sind Anstiege möglich zu:
24.093/95 – 24.111/13 – 24.129/31 – 24.152/54 – 24.171/73 –
24.189/91 – 24.205/07 – 24.221/23 – 24.239/41 Punkten.
Über 24.239/41 wären weitere Zielzonen:
24.256/58 – 24.272/74 – 24.293/95 – 24.311/13 – 24.327/29 –
24.345/47 – 24.361/63 – 24.383/85 – 24.402/04 – 24.419/21 –
24.440/42 – 24.463/65 – 24.484/86 – 24.505/07 – 24.521/23 Punkte.
Short-Szenario
Unter 24.088 Punkten wären folgende Abwärtsziele erreichbar:
24.069/67 – 24.051/49 – 24.038/36 – 24.019/17 – 23.996/94 –
23.978/76 – 23.955/53 – 23.936/34 – 23.920/18 – 23.898/96 –
23.880/78 – 23.861/59 – 23.841/39 Punkten.
Unterhalb davon:
23.819/17 – 23.798/96 – 23.780/78 – 23.765/63 – 23.748/46 –
23.728/26 – 23.710/08 – 23.698/96 – 23.680/78 – 23.664/62 –
23.645/43 – 23.628/26 – 23.610/08 – 23.593/91 – 23.577/75 –
23.560/58 Punkte.
DAX Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
24.103/16/23/55/84 – 24.227/96 – 24.363 – 24.423/70/96 – 24.515/87
Unterstützungen:
24.049/18 – 23.968/40/28/17/07 – 23.855/52/09 –
23.743/06 – 23.653 – 23.520 – 23.461
Prognose: Seitwärts / abwärts
Wahrscheinlichkeit bullisch: 40 %
Wahrscheinlichkeit bärisch: 60 %
Erwartete Tagesrange: 24.113 / 24.207 bis 23.918 / 23.763 Punkte
Marktstimmung – Anlegerpsychologie
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 36 (Fear).
Vor einer Woche lag er bei 24 (Extreme Fear), vor einem Monat bei 29 (Fear) und vor einem Jahr im neutralen Bereich bei 46.
Extreme Werte – über 70 oder unter 30 – weisen auf potenzielle Wendepunkte im Markt hin. Werte unter 30 führen häufig zu kurzfristigen Ausverkäufen, die anschließend bullische Umkehrbewegungen begünstigen können.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
