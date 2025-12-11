Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für 11.12.2025

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.682 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst moderat nach, konnte sich stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag gab der Nasdaq zunächst nach, formatiert das Tagestief, konnte sich im weiteren Handelsverlauf dann deutlich erholen. Es ging bis zum Handelsschluss deutlich und dynamisch aufwärts. Der Nasdaq ging im Bereich seines Tageshochs aus dem Handel. Im Rahmen des Frühhandels machte sich ausgeprägte Schwäche breit. Der Index gab im Zuge dessen fast 500 Punkte ab.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Kurzfristig bärisches Chartbild:

Der Nasdaq hat im Frühhandel wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) sowie das 23,6-%-Retracement unterschritten – ein klar schwaches Signal im Stundenchart.

SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke:

Im 4h-Chart entscheidet die Stabilisierung über der SMA200 (25.391 Punkte) über die Richtung. Ein Bruch erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben deutlich.

Handelsspanne eher abwärtsgerichtet:

Basierend auf dem Setup ergibt sich für den Tag eine 60-%-Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario und eine erwartete Range zwischen 25.698/25.586 und 25.344/25.210 Punkten.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.682 Punkten. Am Vormittag kam es zunächst zu moderaten Verlusten, gefolgt von einer Stabilisierung ohne nachhaltige Erholung. Mit Beginn des regulären Handels am Nachmittag setzte der Index weiter zurück, markierte sein Tagestief und erholte sich anschließend dynamisch. Der Handel schloss nahe Tageshoch. Im frühen Handel am heutigen Morgen zeigte sich deutliche Schwäche mit einem Rückgang von fast 500 Punkten.

Marktdaten (08:00–22:00 Uhr)

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 10.12. 25.843 25.508 25.781 335 09.12. 25.711 25.537 25.678 174

Farben zeigen Veränderungen zum Vortag:

Rot = niedrigere Kurse | Grün = höhere Kurse.

Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete gestern über der SMA50 (25.641). Im Intraday-Verlauf testete er die SMA200 (25.570), bevor er am Abend wieder über die SMA20 (25.614) und SMA50 steigen konnte. Im Frühhandel wurden jedoch alle drei gleitenden Durchschnitte klar unterschritten – ebenso das 23,6-%-Retracement.

Bewertung der Charttechnik (H1)

Das Chartbild hat sich spürbar eingetrübt:

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA200 notiert, bleibt das kurzfristige Bild bärisch .

Potenzielle Abwärtsziele: 25.370/50 sowie 25.180/160 Punkte .

Erholungen hätten erst über dem 23,6-%-Retracement und anschließend per Schlusskurs über der SMA200 Bestand.

Erst oberhalb von SMA20/SMA50 würde sich das H1-Chart wieder aufhellen.

Kurzfristige Prognose (H1): bärisch

Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster konnte sich der Index über die SMA200 (25.391) schieben, tat sich jedoch schwer, sich davon zu lösen. Zwischenzeitlich entwickelte sich Aufwärtsmomentum bis an die SMA20 (25.643), das jedoch mehrfach auslief. Zu Wochenbeginn kam es zu Rücksetzern unter die SMA20, gefolgt von einer erneuten Erholung – die im Frühhandel heute wieder klar scheiterte: Der Nasdaq fiel unter SMA20 und SMA50 (25.586) und testete erneut die SMA200.

Relevante Marken & Szenarien (H4)

Bullisches Szenario:

Die Bullen müssen den Index über der SMA200 stabilisieren. Ein Rebreak über das 23,6-%-Retracement und anschließend über die SMA50 wäre erforderlich, um das Chartbild zu entspannen.

Ein Deckel könnte jedoch weiterhin die SMA20 bilden, da der Index zuletzt dort mehrfach scheiterte.

Bärisches Szenario:

Ein nachhaltiger Bruch der SMA200 würde die Wahrscheinlichkeit verstärkter Abgaben deutlich erhöhen. Die in der H1-Analyse genannten Kursziele kämen dann in den Fokus.

Übergeordnete Prognose (H4): neutral bis bärisch

Nasdaq Prognose – Ausblick für den 11.12.2025

Aktueller Kurs am Morgen: 25.490 Punkte, etwa 192 Punkte unter dem Vortagswert.

Long-Setup: Mögliche Aufwärtsziele

Hält der Nasdaq die Zone um 25.490 Punkte, wären folgende Ziele erreichbar:

25.515/17 – 25.533/35 – 25.556/58 – 25.584/86 – 25.609/11 –

25.628/30 – 25.645/47 – 25.663/65 – 25.678/80 – 25.698/700 – 25.719/21

Über 25.719/21 wären weitere Anlaufzonen:

25.737/39 – 25.755/57 – 25.780/82 – 25.797/99 – 25.818/20 –

25.837/39 – 25.855/57 – 25.871/73 – 25.888/90 – 25.907/09 –

25.921/23 – 25.936/38 – 25.955/57 – 25.971/73 – 25.990/92 – 26.010/12 Punkte.

Short-Setup: Mögliche Abwärtsziele

Fällt der Index unter 25.490, wären folgende Marken erreichbar:

25.460/58 – 25.444/42 – 25.427/25 – 25.410/08 – 25.393/91 –

25.376/74 – 25.360/58 – 25.346/44 – 25.326/24 – 25.307/05 –

25.286/84 – 25.365/63

Unter 25.365/63 folgen:

25.346/44 – 25.329/27 – 25.311/09 – 25.288/86 – 25.269/67 –

25.248/46 – 25.230/28 – 25.212/10 – 25.190/88 – 25.176/74 – 25.155/53 Punkte.

Wichtige Nasdaq Unterstützungen & Widerstände

Widerstände:

25.570/85 – 25.614/40/43 – 25.834/79 – 26.069 – 26.159

Unterstützungen:

25.449 – 25.391/58 – 25.170/54 – 25.011

Quelle: Eigenanalyse basierend auf xStation5.

Fett markierte Marken = Kreuzunterstützungen bzw. Kreuzwiderstände.

Nasdaq Prognose – Tagesausblick & Wahrscheinlichkeiten

Basierend auf dem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Vergleich des Tagesschlusses 22:00 Uhr mit dem Vortag.

Erwartete Tagesrange:

25.586 / 25.698 bis 25.344 / 25.210 Punkte

AKTIEN GRATIS HANDELN!*