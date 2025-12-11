Ranní shrnutí (11.12.2025)

-
Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu se prodávají, protože prudké ztráty společnosti Oracle (-11 %) stáhly technologický sektor níže a oživily obavy o ziskovost investic do umělé inteligence.
-
Futures na americké indexy jsou rovněž výrazně nižší. US100 se obchoduje o 1,25 % níže, US500 ztrácí 0,90 % a US2000 klesá o 0,85 %.
-
Americký dolar se odráží ode dna a v první části dne patří k nejsilnějším měnám G10. Index USDIDX roste o 0,14 %. Silně roste také švýcarský frank. Na opačné straně stojí australský dolar, který po zprávě z trhu práce ztrácí 0,3 až 0,6 %.
-
Zaměstnanost v Austrálii nečekaně klesla o 21,3 tis. osob, a to především kvůli snížení počtu pracovních míst na plný úvazek o 56,5 tis. osob, zatímco nezaměstnanost se udržela na 4,3 % pouze díky poklesu participace.
-
Oracle klesl o více než 11 % po slabších než očekávaných výsledcích a obavách ohledně závazků v oblasti AI-capex odhadovaných na 300 mld. USD (2,26 USD oproti 1,64 USD) - nafouknutého jednorázovým ziskem ve výši 2,7 miliardy USD - se investoři zaměřili na zhoršující se příjmy z licencí (-21 %) a rostoucí rizika spojená s masivními investicemi do AI.
-
Mexiko schválilo rozsáhlá cla na dovoz z Číny, Indie, Koreje, Thajska a Indonésie, která se týkají automobilů (50 %), textilu/oděvů (35 %), oceli/hliníku (35 %) a elektroniky (5-35 %). Tento krok je považován za sladění s politicko-obchodní strategií USA a prohloubení integrace severoamerického dodavatelského řetězce na úkor Číny.
-
Index nálady velkých japonských výrobců vzrostl z 3,8 na 4,7, k čemuž přispěl silnější vývoz a lepší ziskovost díky slabšímu jenu. Jedná se o nejsilnější údaj od konce roku 2024, který částečně kompenzuje slabou spotřebu domácností.
-
Hongkongská centrální banka (HKMA) snížila základní úrokovou sazbu o 25 bb na 4,0 %. Hongkong tak následoval rozhodnutí Fedu a snížil náklady na financování na nejnižší úroveň od října 2022.
-
RBC očekává, že nákupy centrálních bank, geopolitická poptávka a strukturální příliv investorů budou i nadále podporovat několikaletý býčí trh se zlatem, a to i přes velký cenový nárůst v roce 2025. Prognózy předpokládají, že zlato bude v roce 2026 v průměru stát 4 600 USD a v roce 2027 5 100 USD.
-
Musk potvrdil zprávy, že společnost SpaceX může vstoupit na burzu v červnu až červenci 2026 s oceněním 1-1,5 bilionu USD - nebo dokonce vyšším, protože Starlink se zvětšuje. Společnost Ark Invest předpovídá tržní kapitalizaci ve výši 2,5 bilionu USD do roku 2030. Musk rovněž zvažuje mechanismy, které by umožnily akcionářům společnosti Tesla podílet se na akciích SpaceX.
BREAKING: Britský HDP a zpracovatelský průmysl nižší, než se očekávalo 📉 Finální německý CPI v souladu s očekáváním
Ranní shrnutí (12.12.2025)
BREAKING: Velkoobchodní tržby v USA pod očekáváním
BREAKING: Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA překonal očekávání 🗽
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.