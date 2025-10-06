Como investir em Forex em 2025

Tempo estimado de leitura: 16 minuto(s)

O mercado Forex continua, em 2025, a ser o maior e mais dinâmico espaço financeiro do mundo, movimentando diariamente biliões de dólares através da negociação de pares de moedas. A sua elevada liquidez, acessibilidade e potencial de diversificação tornam-no uma oportunidade atrativa para investidores que procuram novas formas de rentabilizar o capital. Neste guia, explicamos como funciona o Forex, quais as principais estratégias de negociação, como gerir o risco de forma responsável e que aspetos legais e fiscais deve conhecer para investir com confiança e disciplina em Portugal.

*Para um volume de negócios mensal até 100.000 EUR (acima deste limite aplica-se 0,2%, min. 10 EUR). Pode ser aplicado um custo de conversão de moeda de 0,5%. Os instrumentos financeiros que propomos são arriscados. Invista de forma responsável.

Investir, poupar e negociar são três pilares fundamentais da vida financeira moderna. Em 2025, cada vez mais investidores procuram compreender como investir em Forex, o maior mercado financeiro do mundo, em que diariamente circulam biliões de dólares através da compra e venda de pares de moedas.

Mas, afinal, o que torna o mercado cambial tão atrativo? Para muitos, é a possibilidade de diversificar, acompanhar tendências globais e ter acesso a um mercado aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana.

No entanto, para tirar o máximo proveito destas oportunidades, é essencial compreender os riscos, dominar os conceitos básicos e utilizar plataformas seguras e reguladas como a XTB, que disponibiliza ferramentas avançadas para quem quer aprender a negociar Forex online.

Ao longo deste guia completo, vamos explorar o que é o Forex, como funciona em 2025, quais as principais estratégias relativas ao mesmo, quais os cuidados a ter com a gestão de risco em Forex e ainda que aspetos legais e fiscais deve conhecer para investir em Forex em Portugal com mais confiança e disciplina.

O que é o Forex e como funciona?

O Forex, também conhecido como mercado cambial, é um espaço financeiro em que se compram e vendem moedas de diferentes países. O termo deriva de Foreign Exchange e corresponde ao maior e mais líquido mercado do mundo, movimentando diariamente mais de 6 mil milhões de dólares.

Diferente das bolsas de valores tradicionais, o Forex não possui uma sede física, funcionando de forma descentralizada, através de uma rede global de bancos, instituições financeiras e investidores individuais que negoceiam Forex online em tempo real.

Conceito de mercado cambial e principais características

O mercado cambial é regido pela flutuação dos preços dos pares de moedas, como o EUR/USD (euro/dólar americano) ou o GBP/JPY (libra esterlina/yen japonês). O seu funcionamento baseia-se no princípio da troca, ou seja, quando se compra uma moeda, está simultaneamente a vender-se outra.

Entre as suas principais características, destacam-se:

Elevada liquidez: permite abrir e encerrar posições com rapidez;

permite abrir e encerrar posições com rapidez; Acessibilidade: está aberto 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, acompanhando as diferentes sessões financeiras mundiais (Ásia, Europa e América);

está aberto 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, acompanhando as diferentes sessões financeiras mundiais (Ásia, Europa e América); Variedade de instrumentos: além dos pares principais (majors), é possível negociar pares secundários (minors) e exóticos (exotics).

Com estas características, o Forex torna-se um mercado atrativo, mas também exigente, em que a disciplina e o conhecimento são indispensáveis para investir em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo.

Participantes no mercado Forex (bancos, governos, traders individuais)

O mercado cambial é formado por uma grande diversidade de intervenientes:

Bancos centrais e governos : intervêm para regular a política monetária, controlar a inflação ou estabilizar a moeda nacional;

: intervêm para regular a política monetária, controlar a inflação ou estabilizar a moeda nacional; Bancos comerciais e instituições financeiras : executam transações de grande escala para empresas e clientes institucionais;

: executam transações de grande escala para empresas e clientes institucionais; Empresas multinacionais: utilizam o mercado para efetuar pagamentos internacionais e proteger-se de variações cambiais;

utilizam o mercado para efetuar pagamentos internacionais e proteger-se de variações cambiais; Traders individuais: através de plataformas digitais como a XTB, cada vez mais investidores particulares têm acesso a este mercado e podem negociar Forex online com recurso a diferentes estratégias.

Esta diversidade de participantes é o que garante a elevada liquidez e constante movimento no mercado.

Vantagens de negociar no mercado cambial

Entre os principais atrativos de negociar Forex online, destacam-se:

Disponibilidade constante: possibilidade de operar praticamente em qualquer horário;

possibilidade de operar praticamente em qualquer horário; Oportunidades em diferentes direções: é possível procurar retornos tanto em cenários de valorização como de desvalorização das moedas;

é possível procurar retornos tanto em cenários de valorização como de desvalorização das moedas; Acessibilidade tecnológica: atualmente, através de plataformas como a XTB, é possível acompanhar gráficos, análises e cotações em tempo real a partir de qualquer dispositivo.

Contudo, é importante sublinhar que, apesar das vantagens, o Forex é um mercado de elevado risco, em que a utilização de alavancagem pode amplificar os ganhos, mas também as perdas. O sucesso depende sempre da capacidade de planear, gerir os riscos e respeitar os limites de investimento.

O panorama do Forex em 2025

Em 2025, o mercado cambial mantém-se como um dos ambientes mais dinâmicos e desafiantes para os investidores. Desde 2020, o mundo enfrentou crises sanitárias, inflação elevada, mudanças nas taxas de juro e avanços tecnológicos que alteraram a forma como os traders encaram o desafio de investir em Forex de forma sustentável.

Principais tendências e mudanças desde 2020

Nos últimos cinco anos, várias transformações moldaram o Forex:

Volatilidade acentuada : eventos como a pandemia de 2020, o aumento da inflação global e as tensões geopolíticas fizeram oscilar fortemente os principais pares de moedas;

: eventos como a pandemia de 2020, o aumento da inflação global e as tensões geopolíticas fizeram oscilar fortemente os principais pares de moedas; Maior atenção à política monetária: as decisões da Reserva Federal (EUA), do Banco Central Europeu (Zona euro) e do Banco do Japão tornaram-se ainda mais determinantes para a direção do mercado;

as decisões da Reserva Federal (EUA), do Banco Central Europeu (Zona euro) e do Banco do Japão tornaram-se ainda mais determinantes para a direção do mercado; Interesse crescente dos investidores de retalho: graças à democratização das plataformas digitais, mais pessoas procuram negociar Forex online, explorando tanto oportunidades a curto prazo, como abordagens a longo prazo.

Estas tendências exigem que qualquer trader, iniciante ou experiente, se encontre bem informado e adote estratégias de Forex ajustadas a este novo cenário.

O impacto da economia global e da política monetária

A economia mundial em 2025 continua a ser marcada pela incerteza. Alguns fatores-chave incluem:

Inflação persistente em certas economias: apesar do abrandamento comparativamente a 2022-23, muitos bancos centrais mantêm políticas restritivas para controlarem os preços;

apesar do abrandamento comparativamente a 2022-23, muitos bancos centrais mantêm políticas restritivas para controlarem os preços; Taxas de juro divergentes: enquanto alguns países avançam para cortes graduais, outros mantêm taxas elevadas para protegerem a estabilidade cambial;

enquanto alguns países avançam para cortes graduais, outros mantêm taxas elevadas para protegerem a estabilidade cambial; Tensões comerciais e conflitos regionais: continuam a influenciar o comportamento de moedas emergentes, aumentando os riscos, mas também as oportunidades para quem sabe aplicar uma boa gestão de risco em Forex.

Para quem procura investir em Forex em Portugal, este contexto global significa que acompanhar as notícias de mercado, os relatórios de bancos centrais e os eventos políticos é indispensável para compreender os movimentos a curto e médio prazo.

Novas tecnologias e plataformas de negociação

O avanço tecnológico está a redefinir a forma de investir e operar no mercado cambial:

Plataformas mais intuitivas e completas: como a xStation5 da XTB, que oferece gráficos avançados, indicadores técnicos e calendários económicos integrados;

como a xStation5 da XTB, que oferece gráficos avançados, indicadores técnicos e calendários económicos integrados; Inteligência artificial e algoritmos de trading: cada vez mais utilizados para identificar padrões, automatizar ordens e reduzir o erro humano;

cada vez mais utilizados para identificar padrões, automatizar ordens e reduzir o erro humano; Acesso simplificado via mobile: os traders podem acompanhar os mercados em tempo real e executar ordens de qualquer lugar, reforçando a acessibilidade.

Estas ferramentas tornaram o Forex mais acessível, mas também exigem maior preparação, já que a rapidez na execução de ordens pode aumentar o risco de decisões precipitadas.

Como começar a investir em Forex

Antes de dar os primeiros passos, é essencial compreender que o sucesso no mercado cambial não depende apenas do entusiasmo inicial, mas sim da preparação, do acesso a ferramentas adequadas e da disciplina.

Saber como investir em Forex de forma estruturada é o que distingue um trader principiante de um investidor mais confiante.

1. Escolha uma corretora segura e regulada

O primeiro passo é selecionar uma corretora fiável, transparente e devidamente regulada. Em Portugal, é fundamental optar por entidades supervisionadas por autoridades europeias que garantam proteção adicional ao investidor.

A XTB é o exemplo perfeito de uma corretora segura, com mais de 20 anos de experiência e presença global. Através da sua plataforma xStation5, oferece acesso direto ao mercado cambial, bem como a materiais educativos, análises de mercado e ferramentas de gestão de risco.

Para quem procura investir em Forex em Portugal, trabalhar com uma corretora regulada não é apenas recomendável, mas também indispensável.

2. Abra uma conta e configure a plataforma de negociação

Depois de escolhida a corretora, o próximo passo é abrir uma conta de negociação. O processo é simples e inclui:

O registo online: preencha os seus dados pessoais e confirme a sua identidade, conforme exigido pela regulação europeia; A escolha do tipo de conta: as contas de demonstração são perfeitas para testar estratégias sem risco, enquanto as contas reais permitem aceder diretamente ao mercado; A configuração da plataforma: na xStation5 da XTB, o utilizador pode personalizar gráficos, definir alertas de preços, aplicar indicadores técnicos e explorar análises fundamentais de pares de moedas.

Este período inicial deve ser encarado como uma fase de aprendizagem, em que a prioridade é conhecer a plataforma e evitar decisões precipitadas.

3. Escolha o par de moedas e defina objetivos

Um dos pontos mais importantes ao iniciar é a escolha do par de moedas. Os chamados melhores pares de moedas Forex para iniciantes são geralmente os mais líquidos, como:

EUR/USD: o par mais transacionado do mundo, com elevada liquidez e spreads reduzidos;

o par mais transacionado do mundo, com elevada liquidez e spreads reduzidos; GBP/USD: muito influenciado pela política monetária do Reino Unido e dos EUA;

muito influenciado pela política monetária do Reino Unido e dos EUA; USD/JPY: frequentemente utilizado como referência em períodos de instabilidade global.

A escolha deve estar alinhada com o perfil do investidor e os objetivos traçados. Perguntas como “Quero negociar diariamente ou manter posições ao longo de várias semanas?” ou “Que percentagem de risco estou disposto a assumir?” são cruciais para definir um plano realista.

Definir objetivos claros, seja para poupar, diversificar investimentos ou explorar oportunidades a curto prazo, ajuda a manter a disciplina e evita erros comuns, como negociar de forma emocional.

Estratégias para negociar Forex em 2025

Tima Miroshnichenko/Pexels

O sucesso no mercado cambial não depende da sorte, mas sim de planeamento e disciplina.

Em 2025, com os mercados cada vez mais voláteis e influenciados por fatores globais, a adoção de estratégias de Forex adequadas é fundamental para quem procura investir neste mercado com maior segurança.

Análise técnica e análise fundamental

A escolha da estratégia começa pela forma como se analisa o mercado:

Na prática, muitos traders combinam estas duas análises, utilizando gráficos para escolherem pontos de entrada e saída, mas sempre atentos ao calendário económico para evitarem surpresas.

Estratégias de curto, médio e longo prazo

Cada investidor pode adotar uma abordagem distinta consoante os seus objetivos e disponibilidade de tempo:

Curto prazo (day trading ou scalping): operações rápidas que aproveitam as pequenas variações ao longo do dia. Requer concentração, disciplina e boa gestão de risco;

operações rápidas que aproveitam as pequenas variações ao longo do dia. Requer concentração, disciplina e boa gestão de risco; Médio prazo (swing trading): mantém posições durante dias ou semanas, procurando capturar movimentos de tendência mais longos;

mantém posições durante dias ou semanas, procurando capturar movimentos de tendência mais longos; Longo prazo (position trading): baseado em fundamentos económicos sólidos, pode manter posições durante meses. É frequentemente utilizado por quem acompanha a evolução das políticas monetárias ou procura diversificar investimentos.

Independentemente do horizonte temporal, a chave está em adaptar a estratégia ao perfil de risco e em utilizar os melhores pares de moedas Forex para cada caso.

Gestão de risco e alavancagem responsável

Um dos maiores erros de quem começa a negociar Forex online é subestimar os riscos da alavancagem. Embora permita multiplicar a exposição ao mercado com um investimento inicial menor, também aumenta o potencial de perda.

Algumas boas práticas de gestão de risco em Forex incluem:

Definir sempre ordens Stop Loss para limitar perdas;

Não arriscar mais do que uma pequena percentagem do capital em cada operação;

Evitar alavancagem excessiva e compreender o seu impacto real no investimento;

Diversificar os pares de moedas para reduzir a exposição a um único fator económico.

Na plataforma xStation5 da XTB, é possível configurar facilmente limites de risco, gerir a alavancagem e acompanhar as métricas de desempenho. Esta disciplina protege o investidor e aumenta as probabilidades de consistência ao longo do tempo.

Aspetos legais e fiscais de investir em Forex em Portugal

Para quem deseja compreender como investir em Forex com segurança, é fundamental conhecer não apenas as estratégias de negociação, mas também o enquadramento legal e fiscal.

Em Portugal, tal como no restante espaço europeu, existem regras claras que regulam o funcionamento do mercado cambial, protegendo os investidores e garantindo maior transparência.

Regulação e supervisão do mercado cambial

Embora o mercado cambial seja global e descentralizado, as corretoras que dão acesso ao Forex operam sob regras nacionais e europeias.

Em Portugal, a supervisão é assegurada pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), em articulação com outras entidades europeias como a ESMA (European Securities and Markets Authority).

Optar por uma corretora devidamente regulada é essencial para reduzir riscos e assegurar que a plataforma segue normas de proteção ao investidor. A XTB, por exemplo, está registada e supervisionada por autoridades financeiras europeias, o que garante conformidade com padrões rigorosos de transparência e segurança.

Este enquadramento protege o investidor de retalho, mas não elimina os riscos inerentes. A negociação de moedas envolve incerteza e exige que cada trader saiba gerir a sua exposição.

Tributação sobre ganhos em Forex

Outro ponto importante a considerar é a fiscalidade. Os lucros obtidos através da negociação de divisas são considerados rendimentos de capitais ou mais-valias, estando sujeitos a tributação.

De forma geral:

Os ganhos podem estar sujeitos a uma taxa autónoma de 28% sobre as mais-valias, aplicável a investidores individuais;

É possível optar pelo englobamento, declarando os rendimentos em conjunto com outros, o que pode ser vantajoso em determinados escalões de IRS;

As perdas também devem ser registadas, podendo compensar ganhos futuros dentro dos prazos definidos pela lei fiscal.

É importante lembrar que as regras fiscais podem mudar e que cada situação depende do perfil do investidor. Por isso, é sempre recomendável consultar um contabilista ou fiscalista para garantir o correto cumprimento das obrigações tributárias.

Ferramentas úteis para traders de Forex

Um trader bem-sucedido não depende apenas de intuição, mas sim de informação e da capacidade de analisar o mercado de forma estruturada.

Em 2025, plataformas modernas como a xStation5 oferecem uma série de ferramentas essenciais para quem quer negociar Forex online com maior eficiência.

Indicadores e gráficos na plataforma de negociação

A análise técnica de Forex continua a ser um dos pilares da negociação. Para isso, são indispensáveis gráficos e indicadores:

Médias móveis: ajudam a identificar tendências de curto e longo prazo;

ajudam a identificar tendências de curto e longo prazo; RSI (Índice de Força Relativa) : determina se um ativo está em sobrecompra ou sobrevenda;

: determina se um ativo está em sobrecompra ou sobrevenda; MACD : útil para avaliar mudanças de tendência;

: útil para avaliar mudanças de tendência; Suportes e resistências: níveis de preço críticos que podem indicar potenciais pontos de reversão.

Na xStation5, o trader encontra gráficos personalizáveis e acesso rápido a diferentes indicadores, permitindo cruzar dados e tomar decisões mais informadas.

No entanto, convém lembrar que os indicadores não são garantias de sucesso, mas sim instrumentos que ajudam a orientar decisões quando inseridos num plano de negociação bem definido.

Alertas de preços e calendários económicos

Além da análise técnica, a análise fundamental de Forex é indispensável para compreender como os eventos económicos impactam os pares de moedas. Para isso, existem dois recursos que se tornam aliados valiosos:

Alertas de preços: permitem configurar notificações automáticas quando um par de moedas atinge um determinado valor, para que o trader não tenha de estar sempre a monitorizar o mercado;

Calendários económicos: reúnem as principais publicações e decisões globais, como taxas de juro, inflação, PIB ou relatórios de emprego. Estes eventos têm um impacto direto nos preços e podem gerar uma elevada volatilidade.

Estes recursos estão integrados na plataforma xStation5, para que os traders se mantenham atualizados e preparados para agir de acordo com o seu plano de investimento.

Erros comuns de iniciantes no Forex e como evitá-los

Entrar no mercado cambial pode ser entusiasmante, mas muitos iniciantes cometem erros que comprometem rapidamente os resultados, pelo que o reconhecimento desses riscos é essencial para negociarem de forma mais responsável.

1. Negociar sem estratégia definida

Um dos erros mais frequentes é começar a negociar Forex online sem um plano estabelecido. Muitos principiantes abrem posições baseando-se apenas em palpites ou emoções, o que geralmente conduz a perdas rápidas.

Como evitar:

Definir previamente os objetivos de investimento;

Escolher uma estratégia (curto, médio ou longo prazo) e mantê-la;

Estabelecer regras de entrada e saída com base nas análises técnica e fundamental.

2. Utilização excessiva de alavancagem

A alavancagem é uma das principais atrações do Forex, mas também uma das maiores armadilhas.

Ao permitir operar valores muito superiores ao capital investido, pode multiplicar ganhos, mas também perdas. Muitos iniciantes utilizam níveis de alavancagem demasiado elevados, expondo-se a riscos desnecessários.

Como evitar:

Utilizar a alavancagem de forma moderada e consciente;

Aplicar sempre ordens Stop Loss para limitar perdas;

Nunca arriscar mais do que uma pequena percentagem do capital em cada operação.