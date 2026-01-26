🔝Złoto przy 5100, srebro testuje 110

Poniedziałkowa sesja na rynkach surowcowych zapisała się w historii jako dzień przełamywania psychologicznych barier. Inwestorzy, szukając bezpiecznego schronienia przed narastającą niepewnością polityczną i geopolityczną, doprowadzili do bezprecedensowych wzrostów cen kruszców. Złoto zyskuje dzisiaj ponad 2%, notując 6 dzień wzrostów z rzędu, natomiast srebro rośnie aż o 7%, rosnąc 3 dzień z rzędu. Złoto na nowym szczycie Cena złota spot po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 5000 USD za uncję. Kruszec ustanowił nowy rekord wszech czasów na poziomie blisko 5111 USD . Obecnie cena cofa się minimalnie poniżej

Wzrost cen jest kontynuacją silnej dynamiki z ubiegłego tygodnia, kiedy to złoto kolejno przebijało poziomy 4700, 4800 i 4900 USD. Złoto niemal z dnia na dzień sięga kolejnych kamieni milowych, przyspieszając dodatkowo trend wzrostowy. Źródło: xStation5 Srebrny rajd i metale przemysłowe Srebro nie pozostało w tyle, wykazując się jeszcze większą zmiennością niż złoto. W poniedziałek cena srebra osiągnęła rekordowy poziom 110 USD za uncję .

Srebro przebija dzisiaj kolejny okrągły poziom, po przebiciu 100 USD w piątek.

Analitycy wskazują na bezprecedensowy popyt wynikający zarówno ze statusu „bezpiecznej przystani”, jak i zapotrzebowania przemysłowego. Metal ten jest uznawany za strategiczny w Chinach oraz USA, ale główny popyt z przemysłu płynie przede wszystkim z tego pierwszego kraju, co widać również w znacznej premii cenowej na giełdzie w Szanghaju wobec ceny w Nowym Jorku Srebro niemal potroiło się patrząc na ostatnie 12 miesięcy Źródło: xStation5 Przyczyny globalnej gorączki kruszców Niepewność polityczna USA: Groźba nałożenia przez prezydenta Donalda Trumpa 100-procentowych ceł na Kanadę (w odpowiedzi na potencjalną umowę handlową Ottawy z Chinami) wywołała obawy o nową eskalację wojen handlowych. Geopolityka: Napięta sytuacja między Rosją a Ukrainą, trwające konflikty na Bliskim Wschodzie oraz napięcia w Wenezueli utrzymują ryzyko geopolityczne na wysokim poziomie. Oczekiwanie na Fed: Rynek z niepokojem czeka na środową decyzję amerykańskiego Banku Centralnego dotyczącą stóp procentowych. Inwestorzy liczą na gołębie sygnały, które mogłyby dać paliwo do dalszych wzrostów. Z drugiej strony dane amerykańskie sugerują bardziej jastrzębią postawę Niedobór metalu: Srebro pozostaje w strukturalnym deficycie od wielu lat. Obecnie pojawiają się obawy o dostępność metalu do dostaw, w szczególności w Chinach, choć widać również wzmożoną aktywnośc na COMEXie Premia cenowa w Chinach wynosi blisko 15 dolarów w porównaniu do ceny amerykańskiej, co świadczy o ekstremalnie dużym popycie na srebro fizyczne w Szanghaju. Rynek w USA wciąż w głównej mierze pozostaje papierowy, natomiast w Chinach presja na dostawy metalu z kontraktów cały czas rośnie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Stosunek cen spada już wyraźnie poniżej 50 punktów. Zakładając, że złoto miałoby sięgnąć 5300, a stosunek cen miałby potencjał zejśćia do 40, dawałoby nam to wycenę dla srebra na poziomie 132,5 USD. Źródłó: xStation5



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.