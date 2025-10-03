Tempo estimado de leitura: 24 minuto(s)

O mercado Forex é o maior e mais líquido do mundo, movimentando diariamente mais de 6 biliões de dólares em transações. No entanto, apenas um grupo restrito de moedas domina este universo global, impulsionado por fatores como liquidez, estabilidade económica e influência geopolítica. Neste guia, analisamos as 10 divisas mais negociadas no mercado cambial, explicamos os motivos da sua relevância e partilhamos estratégias práticas para investir de forma informada e eficaz.

*Para um volume de negócios mensal até 100.000 EUR (acima deste limite aplica-se 0,2%, min. 10 EUR). Pode ser aplicado um custo de conversão de moeda de 0,5%. Os instrumentos financeiros que propomos são arriscados. Invista de forma responsável.

No contexto dos mercados financeiros, o mercado cambial (também conhecido como “Forex”, ou Foreign Exchange, originalmente) assume uma posição de destaque como o maior e mais líquido do mundo.

Diariamente, são movimentados mais de 6 mil milhões de dólares em operações de câmbio, envolvendo investidores, bancos centrais, empresas e instituições financeiras de todas as geografias.

Trata-se de um ambiente altamente competitivo, mas também repleto de oportunidades para quem pretende investir, poupar e negociar de forma informada e estratégica.

Contudo, nem todas as moedas desempenham o mesmo papel neste cenário global. Algumas divisas, como o dólar americano, o euro ou o yen japonês, representam a esmagadora maioria das transações realizadas no mercado Forex.

Compreender as razões por detrás desta predominância é fundamental para qualquer investidor que deseje atuar de forma consciente e maximizar o seu potencial no mercado.

Neste guia desenvolvido pela XTB, analisamos em detalhe as moedas mais negociadas no Forex, explorando os fatores económicos, políticos e financeiros que determinam o seu peso nas transações internacionais.

Explicaremos também como funcionam os pares de moedas no contexto do Forex, qual é a importância da liquidez neste mercado e de que forma moedas como o franco suíço ou o yen japonês se tornaram moedas de porto seguro em tempos de incerteza.

Ao longo deste artigo, encontrará ainda orientações práticas sobre como interpretar os fatores que influenciam o valor das moedas, como utilizar as ferramentas de análise disponíveis na plataforma xStation e como construir estratégias adequadas ao seu perfil de risco.

Na XTB, acreditamos que o conhecimento é a base de uma boa decisão de investimento. Independentemente de ser um investidor iniciante ou já com experiência nos mercados, este conteúdo pretende oferecer-lhe uma base sólida para compreender a dinâmica das moedas mais transacionadas e ajudá-lo a tomar decisões mais informadas, realistas e adequadas ao seu contexto.

Porque é que algumas moedas são mais negociadas do que outras?

No mercado Forex, nem todas as moedas têm o mesmo peso ou protagonismo. De facto, o número de divisas responsável pela maioria das transações cambiais globais é relativamente pequeno, mas, afinal, o que faz com que determinadas moedas sejam mais negociadas do que outras?

A resposta está numa combinação de fatores fundamentais, da força económica do país emissor à confiança que os investidores depositam nas estabilidades política e monetária dessas economias. Estes fatores impactam diretamente a liquidez no mercado Forex, influenciam os spreads, a volatilidade e até o comportamento dos algoritmos de trading.

Abaixo, exploramos os principais elementos que explicam essa predominância:

Volume de negociação e liquidez

A liquidez é um dos aspetos mais relevantes para quem negoceia no mercado cambial; como tal, as moedas com elevada liquidez são aquelas que podem ser compradas e vendidas com facilidade, sem causar variações significativas no seu preço. Este fator é essencial para garantir execuções rápidas, spreads mais reduzidos e menor exposição ao slippage (a diferença entre o preço esperado de uma ordem e o preço real em que a ordem é executada).

É por isso que as principais moedas do Forex, como o dólar americano (USD), o euro (EUR), a libra esterlina (GBP) ou o yen japonês (JPY), são tão atrativas para traders em todo o mundo. Estão associadas a economias altamente desenvolvidas e constam dos pares de moedas Forex mais transacionados, como o EUR/USD, o USD/JPY ou o GBP/USD.

Além disso, estas moedas são amplamente utilizadas em pagamentos internacionais, reservas cambiais, contratos de matérias-primas e mercados financeiros globais. Quanto maior o volume de negociação, maior a liquidez e, por conseguinte, maior o interesse por parte dos investidores.

Força económica do país emissor

O valor e a popularidade de uma moeda estão diretamente relacionados com a robustez da economia do país (ou da união de países) que a emite. O dólar americano, por exemplo, é fortemente impulsionado pelo facto de os Estados Unidos serem a maior economia do mundo e o centro financeiro global por excelência.

Do mesmo modo, o euro reflete a força económica da Zona Euro, uma das maiores áreas comerciais do planeta. A libra esterlina beneficia dos peso histórico e financeiro do Reino Unido, enquanto o dólar canadiano (CAD) e o dólar australiano (AUD) estão associados a países ricos em recursos naturais, fortemente integrados no comércio global.

Uma economia estável, em crescimento e com contas públicas equilibradas transmite confiança aos investidores. Tal confiança traduz-se numa maior procura pela moeda nacional e, consequentemente, num maior volume de negociação no mercado cambial.

Estabilidades política e monetária

As estabilidades institucional e monetária desempenham um papel determinante no mercado Forex. Os investidores tendem a evitar moedas emitidas por países com elevado risco político, crises de dívida ou políticas monetárias imprevisíveis.

Por outro lado, moedas como o franco suíço (CHF) são vistas como moedas de porto seguro, precisamente porque a Suíça goza de uma reputação internacional de neutralidade, rigor financeiro e solidez bancária.

Em momentos de elevada incerteza nos mercados (como recessões, crises geopolíticas ou choques financeiros), o CHF e o JPY tendem a valorizar-se, refletindo o seu estatuto de "porto seguro".

Além disso, a credibilidade dos bancos centrais, como a Reserva Federal dos EUA (Fed), o Banco Central Europeu (BCE) ou o Banco Nacional Suíço (SNB), é outro fator decisivo; quando os mercados confiam que a autoridade monetária atua de forma previsível e transparente, a moeda tende a atrair mais interesse e a manter a sua posição no topo das moedas mais negociadas no Forex.

As 10 moedas mais negociadas no mercado Forex

As moedas mais negociadas no Forex representam a coluna vertebral do mercado cambial global. Estas divisas não só dominam em volume de transações, como também estão associadas a pares cambiais altamente líquidos, estáveis e, para muitos investidores, estratégicos.

A lista apresentada infra baseia-se em dados atualizados sobre a participação de cada moeda no mercado Forex global. Ao conhecer melhor as características de cada uma, poderá tomar decisões mais informadas e ajustar a sua abordagem de investimento, poupança e negociação às condições reais do mercado.

1. Dólar americano (USD): a moeda de reserva mundial

O dólar americano é, de longe, a moeda mais transacionada no mundo. Estima-se que esteja envolvido em cerca de 88% de todas as transações diárias no mercado cambial.

Esta liderança deve-se a vários fatores:

Os EUA têm a maior economia do mundo, com influência dominante nos mercados financeiros, comerciais e políticos;

O USD é a principal moeda de reserva internacional, usada por bancos centrais e governos em todo o mundo;

É a moeda de referência para a cotação de matérias-primas como petróleo, ouro e café.

Na prática, a maioria dos pares de moedas no contexto do Forex inclui o USD (como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD ou USD/CHF), tornando-o indispensável para qualquer investidor que pretenda negociar com liquidez e estabilidade.

2. Euro (EUR): a segunda moeda mais transacionada

O euro, a moeda oficial da Zona Euro, está presente em cerca de 30% das transações cambiais globais. Desde a sua criação, em 1999, tem-se afirmado como uma das principais moedas do Forex, rivalizando diretamente com o dólar americano.

Os seus pontos fortes incluem:

A representação de uma união monetária de 20 países europeus;

O facto de ser a segunda moeda mais utilizada em reservas cambiais a nível mundial;

Tratar-se de uma alternativa sólida ao USD em muitos contextos financeiros e comerciais.

O par EUR/USD é, aliás, o mais negociado em todo o mercado Forex, graças à sua elevada liquidez, volatilidade moderada e spreads geralmente baixos.

3. Yen japonês (JPY): moeda de referência na Ásia

O yen japonês é a moeda mais transacionada da região Ásia-Pacífico e a terceira no ranking mundial. Está envolvido em cerca de 17% das transações diárias em Forex.

As razões para a sua popularidade incluem:

O facto de o Japão ter uma das economias mais industrializadas do mundo;

A frequente utilização do JPY como moeda de financiamento (carry trade), devido às suas taxas de juro historicamente baixas;

Ser considerado uma moeda de porto seguro, especialmente em momentos de incerteza económica ou geopolítica.

O par USD/JPY é outro dos mais populares do mercado, sendo ideal para estratégias de curto prazo devido à sua elevada liquidez.

4. Libra esterlina (GBP): relevância histórica e estabilidade

A libra esterlina, moeda oficial do Reino Unido, é a quarta mais transacionada no mercado Forex. Está envolvida em aproximadamente 13% das operações diárias.

Apesar do impacto do Brexit, a GBP mantém a sua força devido:

A Londres continuar a ser um dos maiores centros financeiros do mundo;

À confiança histórica nas estabilidades política e institucional britânicas;

À elevada liquidez e previsibilidade nos principais pares.

O par GBP/USD, também conhecido como “Cable”, é muito utilizado por traders que procuram volatilidade moderada e boas oportunidades técnicas.

5. Franco suíço (CHF): refúgio seguro em tempos de incerteza

O franco suíço é uma das moedas mais respeitadas do mercado Forex, embora represente uma economia relativamente pequena. Ainda assim, participa em cerca de 5% das transações cambiais globais.

É altamente valorizado por/pel’:

Ser uma moeda de porto seguro em períodos de crise económica ou instabilidade política;

A reputação da Suíça como país neutro, com um sistema financeiro sólido e transparente;

A atuação responsável e previsível do Banco Nacional Suíço (SNB).

O par USD/CHF é particularmente útil para estratégias defensivas e é bastante sensível ao sentimento de risco global.

6. Dólar australiano (AUD): influência das commodities

O dólar australiano é a sexta moeda mais negociada no mercado Forex. A Austrália tem uma economia aberta e altamente dependente das exportações de recursos naturais, como carvão, ferro e ouro.

O AUD destaca-se por:

Ser fortemente influenciado pelos preços das commodities;

Ter uma economia fortemente interligada à China, o que o torna sensível ao crescimento asiático;

Apresentar taxas de juro historicamente mais elevadas, o que atrai investidores à procura de rendimento.

O par AUD/USD é popular entre os traders que acompanham tendências macroeconómicas ligadas aos setores energético e mineiro.

7. Dólar canadiano (CAD): correlação com o petróleo

O dólar canadiano, ou “Loonie”, tem uma relação direta com o preço do petróleo. O Canadá é um dos maiores exportadores mundiais de crude, e essa dependência reflete-se na cotação da sua moeda.

Principais características:

Moeda influenciada pelo setor energético global;

Correlação elevada com o preço do WTI (West Texas Intermediate);

Elevada liquidez, principalmente no par USD/CAD, muito usado por traders que seguem matérias-primas.

8. Yuan Chinês (CNY): ascensão gradual no comércio global

O yuan chinês, também conhecido como “renminbi”, tem vindo a ganhar terreno no mercado Forex à medida que a China reforça o seu peso económico a nível mundial.

Embora ainda seja parcialmente controlado pelo Governo chinês, o CNY destaca-se por:

Ser cada vez mais usado em transações internacionais, especialmente na Ásia;

Ter sido incluído na cesta de moedas de reserva do FMI (SDR);

Refletir a crescente ambição da China de internacionalizar a sua moeda.

O par USD/CNY é frequentemente monitorizado como um barómetro da relação comercial entre os EUA e a China.

9. Dólar neozelandês (NZD): peso no setor agrícola

A Nova Zelândia é uma economia que se baseia na exportação de produtos agrícolas e laticínios. O dólar neozelandês é sensível ao desempenho destas exportações e à procura global de alimentos.

O NZD:

Está altamente correlacionado com o setor agroalimentar;

É apreciado pela sua liquidez em pares menores;

Constitui uma opção interessante para diversificação em pares de moedas Forex exóticos, como NZD/USD ou EUR/NZD.

10. Dólar de Singapura (SGD): hub financeiro asiático

Embora com menor peso em termos absolutos, o dólar de Singapura é relevante como moeda de uma das economias mais avançadas e estáveis da Ásia.

Destaques:

Singapura é um importante hub financeiro e comercial;

A Monetary Authority of Singapore (MAS) gere a política monetária de forma eficaz e independente;

A moeda reflete a força de um sistema bancário sólido e uma economia orientada para a exportação.

Fatores que influenciam o valor das moedas

O valor de uma moeda é determinado por muito mais do que apenas oferta e procura. No mercado cambial, diversos fatores económicos, políticos e até psicológicos afetam diariamente a valorização ou desvalorização das moedas.

Compreender esses fatores é essencial para qualquer investidor que pretenda atuar com mais clareza e segurança nos mercados. Além disso, é um passo decisivo para reconhecer oportunidades nos pares de moedas inseridos no contexto do Forex e aplicar estratégias adequadas ao seu perfil de risco.

Abaixo, destacamos os principais fatores que influenciam o valor das moedas, com exemplos práticos e explicações claras para ajudá-lo a consolidar os seus conhecimentos.

Políticas monetárias dos bancos centrais

As decisões tomadas pelos bancos centrais, como a Federal Reserve (EUA), o Banco Central Europeu (Zona Euro), o Banco de Inglaterra ou o Banco do Japão, têm um impacto direto e imediato no valor das respetivas moedas.

As políticas monetárias incluem:

Taxas de juro : quando um banco central aumenta as taxas, a moeda tende a valorizar-se, uma vez que os investidores procuram rendimento mais elevado. Uma descida, por outro lado, pode desvalorizar a moeda;

: quando um banco central aumenta as taxas, a moeda tende a valorizar-se, uma vez que os investidores procuram rendimento mais elevado. Uma descida, por outro lado, pode desvalorizar a moeda; Política de compra de ativos (quantitative easing): este fator poderá enfraquecer a moeda ao aumentar a liquidez no sistema financeiro;

este fator poderá enfraquecer a moeda ao aumentar a liquidez no sistema financeiro; Intervenções cambiais diretas: tal como acontece com o franco suíço, quando o banco central atua no mercado para estabilizar a taxa de câmbio.

Exemplo: se o BCE decidir subir as taxas de juro devido à inflação elevada, o euro tende a valorizar-se face a outras moedas com taxas mais baixas.

Indicadores macroeconómicos

O desempenho económico de um país reflete-se numa série de indicadores macroeconómicos que os mercados monitorizam de perto. Estes indicadores influenciam a perceção do mercado sobre a força ou a fragilidade de uma economia e, por consequência, o valor da sua moeda.

Alguns dos indicadores mais relevantes incluem:

PIB (Produto Interno Bruto): o crescimento do PIB sinaliza bem-estar económico;

o crescimento do PIB sinaliza bem-estar económico; Inflação (Índice de Preços ao Consumidor – IPC): as taxas altas podem justificar aumentos de juros, impulsionando a moeda;

as taxas altas podem justificar aumentos de juros, impulsionando a moeda; Taxa de desemprego: indicador-chave do dinamismo do mercado de trabalho;

indicador-chave do dinamismo do mercado de trabalho; Balança comercial: o superavit pode valorizar a moeda, enquanto o défice pode desvalorizá-la;

o superavit pode valorizar a moeda, enquanto o défice pode desvalorizá-la; Confiança do consumidor e das empresas: reflete a perceção económica interna.

Exemplo: se o Canadá publicar dados positivos sobre o emprego e as exportações de petróleo estiverem em alta, o dólar canadiano (CAD) pode registar ganhos nos principais pares.

Eventos geopolíticos

Os fatores políticos e geoestratégicos têm uma influência considerável nas flutuações cambiais. Ao afetarem a perceção de risco, estes eventos podem provocar movimentos bruscos, mesmo em moedas tradicionalmente estáveis.

Alguns exemplos comuns de eventos geopolíticos incluem:

Eleições: as mudanças de governo podem gerar incerteza, especialmente em países com elevado risco político;

as mudanças de governo podem gerar incerteza, especialmente em países com elevado risco político; Guerras ou conflitos regionais: tendem a aumentar a procura por moedas de porto seguro, como o franco suíço ou o yen japonês;

tendem a aumentar a procura por moedas de porto seguro, como o franco suíço ou o yen japonês; Crises diplomáticas: têm impacto direto sobre a confiança dos investidores;

têm impacto direto sobre a confiança dos investidores; Tensões comerciais: como no caso da guerra comercial entre EUA e China, que afetou fortemente o yuan chinês (CNY).

Exemplo: durante períodos de conflito no Médio Oriente ou instabilidade no setor bancário global, o CHF tende a valorizar-se como moeda de porto seguro, enquanto as moedas emergentes poderão sofrer desvalorizações abruptas.

Estes três pilares (política monetária, indicadores macroeconómicos e eventos geopolíticos) funcionam muitas vezes em conjunto, amplificando os movimentos cambiais e criando tanto oportunidades, como riscos.

Na XTB, incentivamos os investidores a utilizarem ferramentas como o Calendário Económico, alertas de mercado e análises diárias disponíveis na plataforma xStation, de modo a poderem acompanhar estes fatores em tempo real.

Como negociar os principais pares de moedas

No universo Forex, a negociação não se faz com moedas isoladas, mas sim em pares, pelo que compreender como estes pares funcionam é crucial para qualquer estratégia eficaz.

Cada par de moedas representa uma relação de valor entre duas divisas: uma moeda base (a primeira) e uma moeda cotada (a segunda). Ao negociar, está a comprar uma moeda enquanto vende outra, e é na diferença de valor entre ambas que residem as oportunidades.

Nesta secção, vamos explicar o que distingue os diferentes tipos de pares, quais os mais importantes e como escolher os mais adequados para o seu perfil enquanto investidor.

Pares maiores, menores e exóticos

No mercado Forex, os pares de moedas são geralmente agrupados em três categorias principais:

Pares maiores (majors)

Estes pares incluem sempre o dólar americano (USD) e são os mais líquidos e negociados do mercado. Têm spreads reduzidos, elevada profundidade de mercado e são ideais para estratégias técnicas e operacionais.

Exemplos:

EUR/USD: o mais negociado do mundo;

USD/JPY: a referência no mercado asiático;

GBP/USD: conhecido como “Cable”;

USD/CHF: comum em estratégias de refúgio.

Vantagens:

Alta liquidez no mercado Forex;

Custos de transação mais baixos;

Reação previsível a indicadores macroeconómicos.

Pares menores (minors)

Incluem moedas fortes como o EUR, a GBP ou o JPY, mas excluem o dólar americano. São menos líquidos do que os pares maiores, mas, ainda assim, não deixam de ser populares entre traders experientes.

Exemplos:

Vantagens:

Boas oportunidades técnicas;

Maior volatilidade (útil para estratégias mais ativas).

Pares exóticos

Os pares exóticos combinam uma moeda forte com uma moeda de um país emergente ou com menor liquidez. São pares mais voláteis e com spreads mais elevados, o que exige maior cautela e uma gestão de risco rigorosa.

Exemplos:

Vantagens:

Movimentos mais expressivos (volatilidade);

Potencial de arbitragem ou de movimentos especulativos.

Na plataforma xStation da XTB, tem acesso a mais de 50 pares cambiais, incluindo maiores, menores e exóticos, com ferramentas avançadas de análise, gráficos interativos e gestão de ordens em tempo real.

Como escolher os pares certos para a sua estratégia

Não existe um “melhor par” universal; tudo depende do seu perfil de risco, da sua experiência e do estilo de negociação que pretende adotar. Infra, sugerimos-lhe algumas orientações práticas para ajudá-lo a escolher de forma mais consciente:

1. Defina o seu horizonte temporal

Curto prazo (trading intradiário ou scalping): opte por pares maiores, como EUR/USD ou GBP/USD, pela sua liquidez e spreads reduzidos;

(trading intradiário ou scalping): opte por pares maiores, como EUR/USD ou GBP/USD, pela sua liquidez e spreads reduzidos; Médio a longo prazo (swing trading ou investimento direcional): pode explorar pares menores ou exóticos com maior amplitude de movimentos.

2. Avalie a volatilidade que pretende assumir

Se procura movimentos rápidos, os pares com o yen japonês (JPY) ou a libra esterlina (GBP) tendem a oferecer maior variação intradiária. Já pares como EUR/USD são mais estáveis e previsíveis.

3. Considere fatores económicos e geopolíticos

Se acompanha de perto o mercado de petróleo, por exemplo, pode beneficiar de negociar pares como USD/CAD, devido à sua forte correlação com o petróleo. Da mesma forma, moedas como o franco suíço (CHF) ganham relevância em períodos de instabilidade geopolítica.

4. Utilize ferramentas de análise e apoio à sua decisão

Na plataforma da XTB, poderá:

Utilizar o Calendário Económico para antecipar eventos que impactam os principais pares;

Aplicar indicadores técnicos como médias móveis, Índice de Força Relativa (RSI) ou Moving Average Convergence Divergence (MACD);

Criar alertas personalizados para gerir entradas e saídas de mercado;

Testar estratégias com uma conta de demonstração gratuita, antes de investir capital real.

Escolher os pares de moedas certos para o mercado Forex é um processo que deve combinar análise técnica, contexto macroeconómico e, acima de tudo, gestão de risco. Através da XTB, poderá aceder a todos os recursos necessários para tomar decisões informadas, beneficiando do apoio de uma equipa experiente e uma plataforma intuitiva.

O papel do dólar americano como moeda dominante

O dólar americano (USD) é, sem margem para dúvidas, a pedra basilar do mercado cambial. O seu papel ultrapassa o das restantes moedas em todos os indicadores possíveis: volume de negociação, liquidez, influência política e financeira e presença em contratos internacionais.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Nesta secção, explicamos por que motivo o USD está presente na maioria dos pares de moedas Forex e como as decisões da Reserva Federal afetam diretamente não só o valor do dólar, mas o próprio equilíbrio do mercado global.

O porquê de o USD estar presente na maioria dos pares

O dólar americano participa em cerca de 88% de todas as transações no mercado Forex, de acordo com o último levantamento trienal do Bank for International Settlements (BIS). Esta presença dominante deve-se a múltiplos fatores interligados:

1. Moeda de reserva global

Cerca de 60% das reservas cambiais dos bancos centrais de todo o mundo estão denominadas em USD. Isso confere ao dólar uma estabilidade e confiança sem paralelo, tornando-o a principal moeda de porto seguro, especialmente em momentos de crise.

2. Referência internacional no comércio e nas finanças

A maioria dos contratos de commodities (como petróleo, ouro, gás natural e trigo) é denominada em dólares;

Os empréstimos internacionais, a dívida soberana e os investimentos globais utilizam frequentemente o USD como base de cálculo.

3. O papel dos EUA como potência económica global

Com a maior economia do mundo, os EUA continuam a ditar grande parte das dinâmicas comerciais e monetárias internacionais. A influência das empresas tecnológicas, do setor financeiro e da bolsa americana reforça o papel central do dólar.

4. Estabilidade e liquidez

O mercado para o USD é profundo e altamente líquido, permitindo aos investidores entrar e sair de posições rapidamente, uma vantagem especialmente relevante para traders de curto prazo.

É por isso que pares como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF e USD/CAD são considerados "pares maiores" e concentram o maior volume de transações diárias em Forex.

Impacto das decisões da Reserva Federal no mercado

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) tem uma influência profunda sobre o valor do USD e, por conseguinte, sobre todo o ecossistema cambial.

As decisões da Fed sobre taxas de juro (federal funds rate), inflação e crescimento económico e programas de estímulo ou restrição monetária têm impacto direto no comportamento do dólar.

Exemplos práticos: